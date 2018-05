PSG marca gol no fim do jogo e fica perto do bicampeonato na França

PARIS - Campeão da Copa da Liga no último fim de semana, o Paris Saint-Germain agora está muito perto de faturar pelo segundo ano consecutivo o título do Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, o time encaminhou a sua conquista ao derrotar o Évian por 1 a 0, em casa, no Parc des Princes, em partida válida pela 34ª rodada.

O triunfo desta terça-feira levou o PSG aos 82 pontos, na liderança do Campeonato Francês, com dez de vantagem para o segundo colocado Monaco. Assim, o título pode ser assegurado já no próximo compromisso, neste domingo, quando o time vai encarar o Sochaux, fora de casa, precisando da vitória para ser bicampeão sem depender do resultado do jogo do Monaco, que enfrentará o Ajaccio no sábado, também como visitante.

Apesar do Évian lutar contra o rebaixamento no Campeonato Francês, o PSG encontrou dificuldades na partida desta quarta-feira. Com os zagueiros brasileiros Thiago Silva e Marquinhos como titulares, o time levou alguns sustos no primeiro tempo e só conseguiu se impor na etapa final.

Já com Lucas em campo, o time desperdiçou algumas chances de gol e definiu a sua vitória apenas aos 44 minutos do segundo tempo, numa jogada que teve a participação de dois jogadores que deixaram o banco de reservas. O próprio Lucas fez bela jogada individual e passou para Matuidi, que bateu por baixo do dinamarquês Hansen, o goleiro do Évian, definindo a vitória do PSG, cada vez mais perto de conquistar o título do Campeonato Francês.