PSG marca no final e vence o Bordeaux no primeiro jogo após título do Francês

Soberano na França, o Paris Saint-Germain, mesmo com o título do Campeonato Francês já garantido, fez mais uma vítima na competição. Neste domingo, foi a Bordeaux e derrotou o time da casa por 1 a 0, no duelo válido pela 34.ª rodada do torneio e que foi o primeiro após a confirmação do título conquistado no último domingo.

O gol da 29.ª vitória do time parisiense na competição nacional foi marcado no final da partida pelo argentino Lo Celso, em chute rasteiro que desviou na zaga no meio do caminho. A campanha devastadora do time de Neymar, Cavani, Mbappé e companhia fez com que a equipe chegasse à marca de 90 pontos, ficando a 20 do vice-líder Monaco, que foi trucidado por 7 a 1 pelo Paris Saint-Germain na última rodada, a do título.

Com a derrota, o Bordeaux, dos brasileiros Pablo e Malcom, estaciona nos 43 pontos e cai para a 11.ª colocação. Como não corre risco de rebaixamento, mas também não tem condições de brigar por uma vaga nas ligas europeias, já não tem mais pretensões na competição.

Além do título francês, o Paris Saint-Germain já abocanhou também a Copa da Liga da França ao vencer o Monaco na finalíssima, está na final da Copa da França - diante do modesto Les Herbiers, da terceira divisão francesa - e, assim, tem grandes chances de ficar novamente com a "Tríplice Coroa" na França.

O próximo compromisso di atual campeão francês é contra o Guingamp, no próximo domingo, em casa, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Com o título já definido, as atenções na liga francesa se voltam para saber quem serão os rebaixados e quais times, além do Paris Saint-Germain, irão garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa. No momento, Monaco e Lyon, segundo e terceiro colocados, com 70 e 69 pontos, respectivamente, estão se classificando para a principal competição europeia. Na sequência, também com 69 pontos, aparece o Olympique de Marselha, que, hoje, fica com a vaga na Liga Europa.

Na parte de baixo da tabela de classificação, o Metz é o lanterna e virtual rebaixado com 26 pontos, a sete do Toulouse, primeiro fora da zona de rebaixamento. Lille, vice-lanterna, e Troyes, 18.º colocado, têm 29 cada. Na 16.ª posição com 34 pontos, o Strasbourg ainda corre perigo, assim como o Caen, 15.º com 36.