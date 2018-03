PSG: melhor hora para vender Ronaldinho O presidente do Paris Saint-Germain, Francis Graille, confirmou a venda de Ronaldinho Gaúcho ao Barcelona e acrescentou que esse era ?o melhor momento? para negociá-lo. ?Em razão do estado atual do mercado, quero acreditar que, na intenção de proteger os interesses do clube, para nós se tratava do melhor momento para vendê-lo", afirmou o dirigente francês em comunicado no site oficial do clube. O PSG recebeu propostas do Real Madrid, Barcelona e Manchester pelo brasileiro. Na verdade, Barça e Manchester fizeram um verdadeiro leilão para ver quem pagava mais - o clube espanhol deve desembolsar cerca de US$ 31 milhões para ter Ronaldinho Gaúcho. Enquanto que o Real queria levar o jogador só na próxima temporada, deixando-o emprestado aos franceses. "Tivemos que decidir cedê-lo ao Barcelona, embora a proposta do Real Madrid, que foi confirmada oralmente mas que não se materializou, fosse para nós muito boa", contou o presidente do PSG.