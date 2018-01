PSG oferece indenização ao Grêmio O Paris Saint-Germain propôs ao Grêmio US$ 3,15 milhões de indenização pela transferência do meia Ronaldinho Gaúcho, informou nesta quinta-feira o jornal ?Le Parisien?. Segundo o diário, o clube francês enviou uma carta ao Grêmio com a proposta, elaborada a partir do salário e do contrato de imagem do jogador. Na última terça-feira, a Fifa determinou que o PSG indenizasse o Grêmio e que ambos os clubes deveriam entrar em acordo quanto ao valor do pagamento até no máximo dia 25, próxima quinta-feira. ?Se não chegar a um acordo, um grupo especial da Comissão do Estatuto do Jogador determinará o valor da indenização e uma vez decidido não haverá espaço para apelação?, assegurou um porta-voz da Fifa. O Grêmio reivindica cerca de US$ 30 milhões pela transferência do jogador.