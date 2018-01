PSG para na trave e fica no 0 a 0 com o Angers pelo Francês

O resultado pouco alterou a situação do PSG, que segue na ponta com 14 pontos de vantagem para o Caen: 42 a 28. O Angers, no entanto, mostrou mais uma vez por que é uma das principais surpresas da competição, chegou aos 27 pontos e ocupa a terceira posição.

Desde o início, ficou claro que a jornada não seria fácil para o Paris Saint-Germain. Não demorou nem cinco minutos para que o time da capital chegasse com perigo e acertasse a trave pela primeira vez. Aos quatro, Di María cobrou escanteio e Cavani se antecipou para desviar no poste.

Foi apenas a primeira de muitas frustrações para os parisienses no dia. As chances iam se acumulando. Aos 12, com Aurier, que parou em Butelle. Aos 32, duas vezes. Na primeira, com Di María, que acertou mais uma vez na trave, e depois com Lucas, que pegou o rebote e foi travado.

O Angers ganhou moral com os desperdícios adversários e se animou. Ketkeophomphone e N''Doye tiveram boas chances de cabeça, mas perderam. O PSG só foi chegar com perigo no segundo tempo com Rabiot, que tentou de fora da área e jogou rente à trave aos 38. Foi o último bom momento dos parisienses, que tiveram que se contentar com o empate.