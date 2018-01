PSG perde chance de encostar no Lyon O Paris Saint-Germain não soube aproveitar a derrota do Lyon para o Lille e perdeu a chance de encostar no líder do Campeonato Francês. Neste sábado, o time da capital apenas empatou com o Ajaccio por 1 a 1, fora de casa. Kalou marcou para o PSG e Rocchi para os anfitriões. Com o resultado, o PSG ficou na quarta posição com 31 pontos, 13 a menos que o Lyon. O Ajaccio é o antepenúltimo, com 18, e corre risco de ser rebaixado.