PSG perde e assegura Olympique na ponta do Campeonato Francês

Atual bicampeão nacional, o Paris Saint-Germain continua sem conseguir alcançar a liderança do Campeonato Francês na temporada 2014/2015. E o time desperdiçou a chance de colocar pressão sobre o primeiro colocado Olympique de Marselha ao perder por 1 a 0 para o Guingamp, fora de casa, em partida válida pela 18ª rodada.

Afinal, com o resultado, o Paris Saint-Germain se mantém com 37 pontos, na segunda colocação, atrás do líder Olympique de Marselha, que soma 38 e ainda vai entrar em campo neste domingo para enfrentar o Monaco, fora de casa. Já o Guingamp chegou aos 21 pontos, na 13ª colocação.

Derrotado pelo Barcelona na última quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain entrou em campo com Thiago Silva, David Luiz e Maxwell entre os titulares e acabou sendo novamente batido, dessa vez pelo Guingamp, que entrou em campo embalado pela classificação para a próxima fase da Liga Europa, assegurada na quinta-feira com um triunfo sobre o PAOK, na Grécia.

Dessa vez atuando em casa, os atuais campeões da Copa da França surpreenderam o poderoso PSG, que até dominou o começo da partida, mas acabou sendo vazado logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o gol marcado de cabeça por Pied.

Apesar da vantagem, o Guingamp não chegou a se fechar completamente na defesa e fez um duelo equilibrado no restante do primeiro tempo, embora um gol de Ibrahimovic tenha sido anulado. Na etapa final, o cenário se manteve em um primeiro momento, tanto que Sirigu impediu o segundo gol do time da casa diante de um sonolento PSG.

Já com o brasileiro Lucas em campo, o PSG pressionou o adversário no final da partida, inclusive com Sirigu indo para a área adversária em uma cobrança de escanteio, mas aí o Guingamp conseguiu manter a vantagem para assegurar o triunfo diante dos atuais bicampeões franceses.

Também neste domingo, Nice e Saint-Étienne não saíram do 0 a 0, enquanto o Lille derrotou o Toulouse por 3 a 0 em casa.