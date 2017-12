PSG perde e fica longe do título francês O Paris Saint-Germain perdeu para o Bordeaux por 3 a 0, nesta terça-feira, fora de casa, e praticamente deu adeus à conquista do Campeonato Francês. A queda do time parisiense ? 3º colocado, com 70 pontos ? beneficia o líder Lyon (73), de Juninho Pernambucano, Élber, Edmilson e Caçapa, que fica perto do título se vencer o Bastia, quarta, em Lyon. O vice-líder Mônaco (71) pega o Strasbourg, fora de casa, também nesta quarta-feira. Ainda hoje, o Auxerre venceu o Lens por 3 a 1. Na quarta, também jogam: Ajaccio x Sochaux, Le Mans x Lille, Olympique Marselha x Montpellier, Nantes x Guingamp, Nice x Toulouse e Rennes x Metz. Depois dessa rodada, faltarão duas para o final da temporada na França.