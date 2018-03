PSG perde e segue em terceiro no Francês O Lens surpreendeu o Paris Saint-Germain e venceu o adversário por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o PSG manteve a terceira colocação, com 57 pontos. O Lens está em oitavo, com 45. Em outros jogos da rodada, Marselha e Bordeaux empataram por 1 a 1 e o Auxerre bateu o Toulouse por 3 a 2. A liderança segue dividida entre Lyon e Monaco, ambos com 63 pontos.