PSG perde em casa e é eliminado na Copa da França

PARIS - Com investimentos milionários em reforços, o Paris Saint-Germain vem fazendo grande campanha na temporada: lidera o Campeonato Francês com folga, chegou às semifinais da Copa da Liga Francesa e avançou para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Mas sofreu seu primeiro revés nesta quarta-feira, ao ser eliminado precocemente na Copa da França. Mesmo jogando em casa, perdeu para o Montpellier por 2 a 1 e deu adeus à competição.

No confronto em jogo único, o PSG jogou nesta quarta-feira no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, praticamente com força máxima. A exceção foi o atacante sueco Ibrahimovic, que saiu do banco aos 21 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, os brasileiros Thiago Silva, Marquinhos e Lucas foram titulares - e Thiago Motta entrou na etapa final.

Mesmo com a chance de ser titular, Lucas não conseguiu acabar com o incômodo jejum de gols, que já dura desde o dia 23 de novembro. Quem marcou para o PSG foi o atacante uruguaio Cavani, aos 30 minutos do primeiro tempo. Antes disso, o Montpellier, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Francês, já tinha aberto o placar aos 20, com Congré.

Na segunda etapa do jogo, o Montpellier chegou à vitória graças ao gol do atacante colombiano Montaño, aos 24 minutos, classificando-se para as oitavas de final da Copa da França. Assim, o PSG sofreu apenas a sua terceira derrota na temporada, levando em conta todas as competições, e perdeu pela primeira vez em casa desde novembro de 2012.