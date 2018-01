PSG perde para o Guingamp e pode ver Nice disparar na ponta do Francês

Em meio aos altos e baixos nesta temporada, o Paris Saint-Germain acumulou mais uma derrota neste sábado. O time da capital caiu diante do Guingamp por 2 a 1, fora de casa, e pode ver o Nice abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês.

Com o resultado, o PSG parou nos 36 pontos, na terceira colocação, quatro atrás do Nice, que ainda atua na rodada. O segundo colocado é o Monaco, com 39. Já o Guingamp, uma das maiores surpresas da temporada, é o quarto com 29 pontos. Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Lorient, enquanto o Guingamp visita o Metz.

O confronto deste sábado foi bastante disputado, mas no segundo tempo o Guingamp foi superior e chegou à vitória. Aos 20 minutos, Lucas Deaux deu enfiada precisa para Salibur, que tocou na saída do goleiro. Somente quatro minutos depois, o ataque do Guingamp trocou passes como quis, Jimmy Briand deu linda assistência e De Pauw marcou o segundo.

O PSG, então, foi para cima e diminuiu aos 35, quando Cavani aproveitou cruzamento de Kurzawa para marcar. A pressão intensificou nos minutos finais, e o time parisiense quase empatou nos acréscimos. Johnsson defendeu cabeçada de Cavani e, no rebote, Matuidi finalizou. Em cima da linha, a zaga do Guingamp salvou e garantiu o resultado.