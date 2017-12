PSG recebe Toulouse de olho na ponta O Paris Saint-Germain encara neste sábado o Toulouse no Parc des Princes, ao meio-dia com SporTV, buscando a liderança na 3.ª rodada do Campeonato Francês. Os parisienses têm 6 pontos e estão em segundo no saldo de gols. O líder Nantes recebe o Ajaccio, da Córsega, e pode ampliar sua vantagem. O Bordeaux, terceiro lugar, viaja para pegar o Auxerre. Outros jogos: Nancy x Racing Lens, Le Mans x Rennes, Lille x Troyes, Nice x Sochaux e St Etienne x Metz.