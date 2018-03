PSG rescinde contrato de André Luiz O Paris Saint Germain rescindiu nesta quarta-feira o contrato do meia André Luiz, cedido por empréstimo ao Fluminense. Depois de sua passagem pelo São Paulo, o jogador foi para a Europa onde jogou pelo Tenerife nas temporadas de 1997 e 1999. Depois atuou no Olympique de Marselha e em 2002 chegou ao PSG. Suas constantes lesões e falta de forma física lhe impediram de triunfar nas equipes européias, assim como no Corinthians, seu último clube em São Paulo.