PSG só empata e desperdiça chance de ser líder

O Paris Saint-Germain perdeu uma grande chance de assumir a liderança do Campeonato Francês nesta quarta-feira. Sem Ibrahimovic, poupado, a equipe não passou de um empate diante do Lille por 1 a 1, fora de casa, e manteve-se atrás do Olympique de Marselha. O gol parisiense foi marcado pelo uruguaio Cavani, mas o goleiro Sirigu, contra, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

O resultado manteve o PSG na segunda posição, agora com 34 pontos, um atrás do Olympique, que empatou na terça com o Lorient, também fora de casa. No sábado, o time da capital francesa duela com o Nantes, em casa. Já o Lille segue fazendo campanha ruim, é apenas o 15.º na tabela, com 17 pontos, e pega o Lens, fora de casa, no domingo.

O brasileiro Lucas teve uma boa atuação nesta quarta e ajudou o PSG a abriu o placar aos 29 minutos. Ele fez linda jogada pelo meio, passou por três marcadores e tocou na direita para Lavezzi, que chegou cruzando. Cavani mostrou seu faro de artilheiro, se antecipou e tocou de pé direito para marcar.

Mas não demoraria muito para o Lille empatar. Aos 41 minutos, Cavani desviou escanteio da direita, Sirigu se atrapalhou e, ao tentar espalmar, jogou contra o próprio gol. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Na etapa final, o PSG foi com tudo para cima na busca pela vitória e a liderança, mas parou na defesa do adversário.