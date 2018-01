PSG só empata no Campeonato Francês O Paris Saint-Germain só empatou em casa com o Bastia por 1 a 1, neste domingo, e ficou a quatro pontos dos líderes do Campeonato Francês, Nice e Auxerre, que somam 17 pontos. O PSG, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, está em quinto lugar.