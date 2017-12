PSG tropeça e tem liderança ameaçada O Paris Saint-Germain vacilou pela segunda rodada consecutiva e pode perder a liderança do Campeonato Francês. Neste sábado, o time da capital perdeu em casa para o Nice por 2 a 1, de virada, e estacionou nos 10 pontos, mesmo número que o Lyon, que tem um jogo a menos. O PSG começou de forma arrasadora e abriu o placar logo no primeiro minuto com o português Pauleta, artilheiro do campeonato com quatro gols. O Nice virou no segundo tempo, com Traore, aos 27, e Bagayoko, aos 44. Nos outros jogos deste sábado, destaque para a goleada por 6 a 0 do Nancy sobre o Rennes. Confira os outros resultados: Olympique de Marseille 1 x 1 Ajaccio, Le Mans 1 x 0 Troyes, Nancy 6 x 0 Rennes, Nantes 0 x 0 Metz, Saint-Etienne 0 x 0 Sochaux, e Strasbourg 0 x 0 Bordeaux. Neste domingo, completam a rodada: Monaco x Lens e Auxerre x Lyon.