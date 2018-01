PSG vai poupar capitão Thiago Silva em jogo contra o Shakhtar

O PSG já garantiu a classificação para as oitavas de final como segundo colocado do Grupo A, atrás do Real Madrid.

"Thiago Silva jogou muito, e bem, recentemente, então ele merece um descanso", disse Blanc em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O ex-defensor francês acrescentou que vai tomar decisões de última hora sobre vários outros jogadores.

"Nós temos um monte de jogadores com pequenos problemas - Gregory van der Wiel, Marco Verratti, Thiago Motta. Vou esperar o treino desta tarde para tomar uma decisão", disse Blanc.

O PSG perdeu apenas um jogo em todas as competições nesta temporada, uma derrota por 1 x 0 para o Real Madrid que decidiu a classificação do grupo.

(Reportagem de Julien Pretot)