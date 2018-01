PSG vence a quarta partida seguida e segue sem sofrer gols

O Paris Saint-Germain ainda não encantou, mas segue imbatível neste início da temporada 2015/2016. Jogando fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Francês, venceu o lanterna Montpellier por 1 a 0 e alcançou seu terceiro triunfo seguido. Agora já são quatro jogos oficiais, quatro vitórias e nenhum gol sofrido.

Nesta sexta-feira, o único gol do jogo no Stade de la Mosson foi marcado pelo volante Matuidi. Lavezzi ficou reclamando de falta na ponta esquerda, mas Maxwell não se importou. Pegou a bola e deu para o francês, que bateu mesmo travado pelo marcador e fez 1 a 0 aos 15 minutos do segundo tempo.

O PSG, que teve Maxwell, Thiago Silva, David Luiz e Lucas entre os titulares - Marquinhos ficou no banco -, lidera com nove pontos. No domingo da próxima semana, volta a campo contra o Monaco. O Montpellier segue zerado.

ESPANHA

O Campeonato Espanhol começou nesta sexta-feira com um empate sem gols entre Sevilla e Málaga no Estádio La Rosaleda, casa do Málaga. Os visitantes tiveram o meia N''Zonzi expulso a 21 minutos do fim e seguraram o resultado. O atacante Charles e o lateral Mariano participaram da partida.

ALEMANHA

Já o Campeonato Alemão está na segunda rodada. No único jogo desta sexta, Hertha Berlin e Werder Bremen ficaram em 1 a 1 na capital. Stocker abriu o placar para os donos da casa e Ujah empatou.