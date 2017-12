PSG vence a terceira seguida e se isola O Paris Saint-Germain segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Neste sábado, o time da capital chegou à terceira vitória em três jogos da competição ao bater o Toulouse por 2 a 0 no Estádio Parc de Princes. O destaque do jogo foi o centroavante português Pauleta, autor dos dois gols. Com o resultado, o PSG assumiu a liderança isolada com 9 pontos. O time foi beneficiado com as derrotas de dois rivais que poderiam alcançá-lo: o Bordeaux e o Nantes. O primeiro perdeu fora de casa para o Auxerre por 1 a 0. Já o segundo foi surpreendido em seus domínios pelo Ajaccio: 2 a 0. Confira os outros resultados deste sábado: Le Mans 4 x 0 Rennes, Lille 1 x 2 Troyes, Nancy 1 x 2 Lens, Nice 1 x 1 Sochaux, e Saint-Etienne 2 x 0 Metz. O único time que ainda pode se igualar ao PSG é o tetracampeão Lyon, que neste domingo visita o Olympique de Marseille. Completa a rodada o confronto entre Strasbourg e Monaco.