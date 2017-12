PSG vence com gols de brasileiros Com dois gols do lateral Paulo César e outros dois do atacante Aloísio, o Paris Saint-Germain goleou o Guingamp por 5 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Francês. O bom resultado em casa levou o PSG à terceira posição, com 17 pontos. O líder é o Auxerre, que empatou com o Monaco, também hoje, e está com 21 - o segundo colocado é o Nice, que venceu o Bastia por 2 a 0 no sábado. Em outro jogo disputado neste domingo, o Bordeaux empatou com o Sedan por 2 a 2.