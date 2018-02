PSG vence e fica a um ponto do Lyon O Paris Saint-Germain (PSG) venceu neste sábado o Nantes por 2 a 0 em casa, pela décima rodada do Campeonato Francês, e ficou a um ponto do líder Lyon. Com dez jogadores desde o início do segundo tempo, quando Edouard Cissé foi expulso, o PSG teve muita dificuldade. O zagueiro colombiano Mario Yepes abriu o placar aos 22 minutos do segundo tempo, aproveitando um cruzamento de Vikash Dhorasoo. A jogada foi muito contestada, já que os jogadores do Nates reclamaram de impedimento. Seis minutos depois, o atacante português Pauleta marcou o gol que deu a vitória ao PSG, a sétima em 10 jogos pelo campeonato. A rodada ainda teve mais três jogos neste sábado: Metz 0 x 1 Bordeaux (gol do brasileiro Fernando Menegazzo), Saint-Etienne 3 x 0 Le Mans, e Sochaux 0 x 2 Nancy.