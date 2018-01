PSG vence e já é o quarto na França Com dois gols do português Pauleta, o Paris Saint-Germain venceu o Rennes por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Parque dos Princípes, em Paris, e subiu para o quarto lugar do Campeonato Francês, com 30 pontos. Mesmo sem jogar, o sábado foi ótimo para o líder Lyon, já que seus dois perseguidores perderam. O Auxerre, segundo colocado, foi derrotado pelo Olympique de Marselha por 1 a 0. Já o Bordeaux, o terceiro, caiu diante do Le Mans também por 1 a 0. Se vencer o Saint-Etienne neste domingo fora de casa, o Lyon irá aos 46 pontos e abrirá 14 de vantagem sobre o Auxerre e 13 sobre o Bordeaux. Confira os outros resultados deste sábado: Lille 0 x 0 Lens, Nancy 1 x 2 Strasbourg, Nice 1 x 0 Ajaccio, Sochaux 1 x 1 Metz, e Toulouse 2 x 1 Troyes.