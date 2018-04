PSG vence Nice e fica mais perto do título no Campeonato Francês

PARIS - O Paris Saint-Germain se recuperou da eliminação para o Evian na Copa da França, ocorrida na quarta-feira, e venceu mais uma pelo Campeonato Francês neste domingo. A equipe do brasileiro Lucas, que não atuou, passou pelo Nice por 3 a 0, no Parc des Princes, e se aproximou ainda mais do título da competição.

O resultado levou o PSG aos 70 pontos, abrindo novamente nove de vantagem para o Olympique da Marselha, que havia vencido na sexta-feira, a cinco rodadas para o fim da competição. Já o Nice estacionou nos 54 pontos e é o sexto colocado na tabela.

O Paris Saint-Germain precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar. Pastore recebeu lançamento de Ibrahimovic, deu lindo drible no goleiro e rolou para Menéz bater para o gol vazio, selando o resultado do primeiro tempo.

Já aos 20 minutos da segunda etapa, Ibrahimovic bateu pênalti no canto direito do goleiro e ampliou. Ainda havia tempo para mais um, e ele saiu aos 43. Ibrahimovic tabelou com Matuidi e tocou para o meio da área, para Chantome, sozinho, fechar o placar.