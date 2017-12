PSG vence o Toulouse de novo e vai à final da Copa da Liga

Vencer o Toulouse já virou rotina no Paris Saint-Germain. Coincidentemente, os três clubes precisaram se enfrentar três vezes em um intervalo de 11 dias, por três competições diferentes. Brigando por três títulos, o PSG ganhou todos os confrontos, o último deles nesta quarta-feira, mesmo praticamente só com reservas.

Poupando o que tem de melhor, o PSG venceu por 2 a 0 no Parque dos Príncipes e se classificou para mais uma decisão da Copa da Liga Francesa. Vai pegar o Lille, que na terça-feira goleou o Bordeaux por 5 a 1. Campeão nas últimas duas temporadas, a time de Paris vai atrás do tricampeonato. A decisão do torneio costuma acontecer em abril, no Saint-Denis.

Com um elenco de luxo, o PSG pegou o Toulouse nesta quarta-feira com apenas quatro titulares: David Luiz, Aurier, Di Maria e Cavani. Lavezzi também começou jogando e abriu o placar, aos 20. Recebeu lançamento longo, dominou bonito a bola e, antes que ela caísse no chão, finalizou. O goleiro Goicoechea pegou, mas o argentino fez no rebote.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pouco depois, aos 27, Di Maria fez lindo gol. Ele carregou a bola pelo meio, passou por dois marcadores e, de esquerda, de longe, mandou no ângulo, sem chance de defesa. No fim do jogo, já com Ibrahimovic, Lucas e Matuidi em campo, o PSG deu ao Toulouse a chance de descontar, mas Braithwaite perdeu o pênalti.

Em ótima fase, o PSG já está com uma mão na taça do Campeonato Francês, uma vez que tem 21 pontos de folga sobre o segundo colocado após 22 rodadas. A equipe está nas oitava de final da Copa da França (pega o Lyon no próximo dia 10) e da Liga dos Campeões (enfrenta o Chelsea em ida e volta a partir de fevereiro).