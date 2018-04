PSG vira com assistências de Ibrahimovic e dispara na liderança

PARIS - O Paris Saint-Germain é cada vez mais líder do Campeonato Francês. Neste sábado, pela 20.ª rodada da competição, na abertura do segundo turno, o time de Paris venceu o lanterna Ajaccio por 2 a 1, de virada, e abriu cinco pontos de folga sobre o vice-líder no Monaco na ponta da classificação.

Isso porque o time do principado tropeçou nas duas últimas rodadas. Perdeu em casa do Valenciennes, ainda em dezembro, e abriu o segundo turno empatando fora com o Montpellier, na sexta. Assim, está com 42 pontos, contra 47 do PSG, que vinha de um empate com o Lille no fechamento do primeiro turno. Esta equipe, aliás, está com 40 pontos e pode assumir o segundo lugar quando receber o Stade de Reims, domingo.

O atacante brasileiro Eduardo, que construiu quase toda a carreira no futebol francês, abriu o placar aos 6 minutos, aproveitando espaço deixado pela zaga na área. O empate veio aos 41, com Lavezzi, que só precisou escorar para o gol vazio após passe rasteiro de Ibrahimovic. O sueco também foi decisivo no gol da virada, tocando de cabeça para Matuidi fazer de peixinho.