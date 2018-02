Psicóloga dará palestra ao América-RN No quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, os quatro finalistas fazem de tudo para garantir o acesso à Série B em 2006. A diretoria do América-RN, por exemplo, vai investir em motivação. Com este intuito, nesta quarta-feira à noite a psicóloga Suzy Fleury, que já trabalhou para o técnico Wanderley Luxemburgo, vai proferir uma palestra para os jogadores americanos, visando o jogo contra o Novo Hamburgo, domingo, no interior do Rio Grande do Sul. "Isso é muito importante nesta fase final da competição. A psicóloga Suzy Fleury é uma das profissionais mais capacitadas. O torcedor pode ter certeza que não mediremos esforços para levarmos o América à Série B", prometeu o presidente Gustavo Carvalho. IPATINGA - O Ipatinga só pensa em reabilitação. Para isso, tem a seu favor a retrospectiva positiva de jogos em casa. Há exatos 229 dias e nove jogos o time mineiro não sabe o que é derrota jogando no Estádio Epaminondas Mendes Brito. O último revés aconteceu diante do Cruzeiro, por 3 a 0, pela Copa do Brasil, no dia 9 de março. De lá para cá foram 5 vitórias e 4 empates. NOVO HAMBURGO - Depois de estrear com derrota para o Remo, em Belém, o Novo Hamburgo agora espera o América-RN neste final de semana. A diretoria do clube gaúcho corre contra o tempo para fazer pequenas reformas no Estádio Estádio Santa Rosa. Além de arrumar os vestiários dos visitantes, uma arquibancada tubular de 2 mil lugares será instalada para aumentar a capacidade do estádio. REMO - No Remo, o julgamento dos zagueiros Sérgio e Carlinhos, não entrou na pauta do STJD. Isso garantiu o grupo completo para o treino e o jogo contra o Ipatinga, no sábado.