Psicóloga tenta equilibrar a Roma A Roma não tem entusiasmado, na temporada de 2004-05, e oscila entre exibições muito boas e vexames históricos. Como não há muito o que mudar, dentro de campo, pois o elenco é limitado, a saída foi mexer com a cabeça do elenco. Para tanto, dirigentes e comissão técnica resolveram apelar para o trabalho da clínica da psicóloga Filippa Costa. A especialista e alguns auxiliares prometem ajudar o time a encontrar o ponto de equilíbrio emocional. Jogadores como Totti e Cassano, destaques do time mas temperamentais, receberão atenção especial. Enquanto aguarda os resultados da terapia, que são mais demorados, a Roma precisa agir com rapidez com a bola rolando. Na rodada deste domingo, a 25.ª da Série A, o desafio é bater o Livorno, que tem 30 pontos e ocupa posição intermediária. Os romanos, com 35, a esta altura se permitem sonhar com vaga para a próxima Copa Uefa, ao contrário do ano passado, quando chegaram pouco atrás do Milan e se garantiram na Copa dos Campeões. A situação da Roma ainda é bem melhor do que a da Lazio, sua maior rival, que tem 27 pontos e está perto da zona de rebaixamento. O panorama pode tornar-se mais preocupante, porque hoje os romanos se deslocam até Verona para enfrentar o Chievo, que tem 28 e não entusiasma como em temporadas anteriores. Há tensão, no duelo, porque os dois times não conseguem abrir distância confortável dos últimos colocados. Preocupação que caracteriza o confronto entre Parma e Brescia, ambos com 23 pontos, na 17.ª colocação e no bloco dos que correm grande risco de ir para a Série B. O Parma procura sobreviver à quebra da Parmalat, sua antigo controladora, e está à procura de comprador. Desespero também ronda o clássico toscano entre Siena (22 pontos e em penúltimo lugar) e Fiorentina (26), que têm dado calafrios em seus torcedores. A Atalanta segura a lanterna, com 14 pontos, recebe o Bologna (32) em Bérgamo, e sabe que o descenso é questão de tempo. A rodada terá ainda Palermo (36) x Lecce (32) e Sampdoria (38) x Reggina (32).