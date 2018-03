Psicologia: fazendo cabeça dos jogadores Guga troca bola com o russo Nicolay Davydenko, no Masters de Hamburgo de tênis. A câmera alemã focaliza, após o brasileiro ganhar o ponto, o técnico Larri Passos fazendo gestos para o jogador. Não se tratava de nenhuma instrução tática, mas psicológica. Apontava para a cabeça, pedindo que mantivesse a motivação e a concentração. Foi o que houve e Guga ganhou o jogo. Vídeos, palestras, filmes de ação e aventura, "jogos da verdade", música e outras técnicas motivacionais tornaram-se aliados dos treinadores para levantar o astral e motivar seus atletas. E passaram a fazer parte do dia-a-dia do futebol, que até pouco tempo atrás tinha preconceito com o uso da psicologia - nos esportes olímpicos o procedimento é corriqueiro já há muitos anos. Leia mais no Estadão