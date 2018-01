Psicológico do Santos preocupa Leão Santos e São Caetano disputam, nesta quarta-feira, às 21h40, uma vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana, em jogo que será realizado na Vila Belmiro. O técnico Emerson Leão passou os últimos dias cuidando especialmente do momento psicológico vivido pela equipe, depois que só conseguiu um ponto nas três últimas partidas disputadas no Brasileiro. Por outro lado, evitou treinamentos mais duros. ?É preciso agora fazer uma boa manutenção e elevar o espírito psicológico para essa partida." Leão destacou a importância da competição sul-americana para os santistas e pretende ver sua equipe em férias só no dia 17 de dezembro, após a decisão do torneio. Nesta terça-feira, o treinador mantinha apenas uma dúvida entre Alexandre e Daniel para atuar como volante, no lugar de Paulo Almeida, que já iniciou os treinamentos em campo, mas ainda não tem data definida para voltar ao time. Elano, que não jogou sábado contra o Internacional porque estava suspenso, retorna à equipe em sua função de origem, como meia-atacante. O Santos depende de um empate para se classificar para as quartas-de-final da Sul-Americana. Uma derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Uma vantagem maior dá a vaga para o time do ABC. O adversário do time que se classificar nesta quarta-feira jogará com o vencedor de Cienciano, do Peru, e o Universidad do Chile, que jogam nesta quinta-feira. As chances maiores são do time peruano, que venceu a primeira partida por 4 a 0.