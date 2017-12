Psicológico é a preocupação no Fla Resolver os problemas emocionais do Flamengo é o objetivo do técnico Andrade que não gostou do desempenho da equipe durante a vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador disse ter ficado preocupado com o lado psicológico dos jogadores, que cometeram vários erros no confronto, permitindo, inclusive, que o time paulista impusesse seu ritmo de jogo. "Foi uma semana muito tensa com a demissão do Ricardo Gomes, os problemas entre os jogadores e acho que isso influenciou diretamente no emocional dos jogadores", afirmou o técnico do Flamengo. "E além de um trabalho com o auxílio de profissionais, vou conversar individualmente com cada jogador para saber o que realmente ocorreu." De acordo com Andrade, durante os 25 primeiros minutos contra o Guarani, o Flamengo dominou a partida, mas depois não conseguiu tocar a bola e adotou uma postura tática defensiva em campo. O treinador enfatizou que não pediu aos jogadores para mudarem a armação. "Vamos trabalhar também a parte física. Tenho falado com o Moacyr (Sant´Anna, preparador-físico) e esta semana vamos intensificar os trabalhos nesta parte", explicou Andrade. Outros problemas para o técnico do Flamengo resolver durante esta semana são os substitutos dos meias Felipe e Ibson, que não poderão atuar contra o Atlético-MG, no domingo, por causa de suspensão. Zinho, Júnior e Jônatas disputam as duas vagas entre os titulares.