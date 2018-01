Psicólogo pode ajudar Luís Fabiano Depois da expulsão por dizer um palavrão na partida contra a Internacional de Limeira e a multa de 10% do salário imposta pela diretoria do São Paulo por causa do cartão vermelho, o atacante Luís Fabiano chegou a uma conclusão: a de que é preciso encontrar um jeito de dominar seu temperamento explosivo. O jogador sabe que está ?marcado" pelas arbitragens e, apesar dos esforços, não está conseguindo controlar os nervos sozinho. Por isso, está preocupado e disposto a acatar a sugestão do supervisor, e médico, Marco Aurélio Cunha, de procurar um especialista, no caso um psicólogo, para que a dificuldade no controle das emoções não prejudique seu trabalho. Marco Aurélio explicou que a multa pela expulsão foi aplicada como forma de alerta. O objetivo foi mostrar a Luís Fabiano que o problema é sério e está afetando o grupo. ?Dói para os dois lados: para o companheiro, que ficou em dificuldade com a expulsão, e para ele vai doer no bolso", explicou o supervisor. Ao mesmo tempo, o dirigente explica que o clube está solidário com o problema do jogador e disposto a ajudar a encontrar uma solução. Por isso, a possibilidade de recorrer a um psicólogo está sendo considerada. A preocupação de Marco Aurélio, no entanto, é a de que a situação avaliada sob um ponto de vista preconceituoso e não como um recurso que pode trazer benefícios para o jogador. Luís Fabiano mostrou-se conformado com a multa e admitiu que sua expulsão prejudicou o time do São Paulo. Ao mesmo tempo, acredita que o fato de ser um jogador ?marcado" pelas arbitragens acabou o prejudicando no episódio. ?Não deveria ter dito o palavrão, mas outros jogadores já tinham falado a mesma coisa e qualquer outro na minha situação não teria sido expulso." O próprio atacante admite ter duas personalidades: uma fora de campo, tranqüila, e outra dentro de campo, muito tensa. ?Tem hora que eu tento fazer uma coisa, não consigo, e fico nervoso", explica o jogador. ?Mas tenho de encontrar uma outra forma de descontar a minha raiva, talvez na bola." Preocupado com a situação que não consegue resolver, Luís Fabiano está disposto a procurar ajuda. "É momento de refletir e pensar o que quero para minha carreira. O São Paulo comprou meus direitos federativos do Rennes e quero ter uma oportunidade na seleção."