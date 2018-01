Psicólogos agitam dia do Corinthians A psicóloga Regina Brandão está acostumada a superar desafios. Antes da Copa do Mundo, disputada na Ásia, ela teve de se desdobrar para convencer Luiz Felipe Scolari de que o sucesso de seu trabalho no comando da seleção brasileira dependia de um bom acompanhamento psicológico. O treinador se curvou aos argumentos e, com o seu gênio de gaúcho turrão finalmente domado, superou obstáculos e foi campeão do mundo. Hoje, Scolari não se cansa de elogiar os métodos de Regina. A profissional agora presta serviços ao Corinthians e, pelo jeito, mais uma vez terá de pular mais barreiras. O seu trabalho no Corinthians está envolto em mistérios e resistências. Sábado, o médico Joaquim Grava anunciou em Extrema que ela e Franklin Ribeiro de Oliveira - também psicólogo e irmão de Wagner Ribeiro, empresário que cuida da carreira de Kaká e Robinho - iriam fazer um trabalho com os jogadores da categoria de base do clube. Nesta segunda-feira, no entanto, Regina e Franklin deram plantão em Extrema. Foram vistos conversando com vários jogadores da equipe profissional. O técnico Geninho foi contra as evidências. "Eles (Regina e Franklin) estão aqui para fazer um trabalho com os jogadores novos, aqueles que subiram recentemente para o time profissional. Que fique bem claro: não tenho nada a ver com a contratação desses profissionais. Eles estão atrelados ao departamento médico. E também não se trata de um trabalho motivacional, que normalmente é feito antes de uma decisão de campeonato. Eles vão fazer o perfil psicológico dos jogadores jovens do Corinthians", discursou o treinador. Mas não foi o que se viu. Regina e Franklin conversaram com jogadores que já foram profissionalizados há muito tempo, como o atacante Deivid, formado nas categorias de base do Nova Iguaçu e que também atuou no time principal do Santos. Deivid teve uma hora de conversa com os dois psicólogos. "Eles quiseram saber como é a minha família. Eu já conheço este trabalho. No Nova Iguaçu, também conversava com uma psicóloga. Só que na época eu era muito moleque. Eu não queria falar nada. Eu e um amigo do time ficávamos rindo. Ela falava que eu era maluco", contou. O atacante Gil já foi avisado de que será chamado para a entrevista. Disse que não se importa de ter seu perfil psicológico escancarado pelos dois profissionais. "Comigo não vai ter problema. Só espero que eles não encontrem nenhum louco aqui." Regina e Franklin não quiseram dar entrevistas. Mandaram a assessoria de imprensa avisarem que o único que pode falar sobre o trabalho que estão fazendo no clube é Joaquim Grava, chefe do departamento médico.