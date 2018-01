PSV: Brasileiros se destacam no título O zagueiro Alex, ex-Santos, e o goleiro Gomes, ex-Cruzeiro, foram apontados como alguns dos destaques do PSV na conquista do título holandês na temporada 2004/2005. No sábado, a equipe sagrou-se campeã com quatro rodadas de antecedência, ao derrotar, em casa, o Vitesse Arnhem, por 3 a 0. Com este resultado, o time de Eindhoven alcança os 79 pontos, em 30 jogos, e não pode mais ser alcançado pelo Ajax, que, apesar da vitória deste domingo por 1 a 0 sobre o De Graafschap, está impedido de superar o adversário. São 15 pontos de diferença e apenas 12 em disputa. O PSV agora concentra suas atenções para a semifinal da Copa dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe disputa a primeira partida da semifinal contra o Milan. A equipe holandesa tenta repetir a grande campanha da temporada de 1988, quando conquistou o título holandês, a Copa da Holanda e a Copa dos Campeões. O técnico Guus Hiddink, que levou a Coréia do Sul ao terceiro lugar na última Copa do Mundo, afirmou que confia no atual grupo de jogadores para repetir as conquistas.