PSV busca talento de 13 anos no Brasil Primeiro foi Jean Carlos Chela, um talentoso garoto de 9 anos que está sendo formado no clube paranaense ADAP, cujo futebol já encanta e atravessa fronteiras, como ficou comprovado com o interesse do Manchester United em levá-lo para a Inglaterra - e a MSI de Kia Joorabchian também tentou colocá-lo no Corinthians. Agora, um outro menino, este com 13 anos, torna-se pivô de uma transação internacional: é Maicon Vinicius da Silva, negociado com o PSV Eindhoven. A equipe holandesa ficará co-responsável pela formação do garoto até ele completar 16 anos, quando se tornará profissional legalmente e poderá transferido definitivamente para o país europeu. Nicão, como Maicon é chamado, é meio-campista da categoria mirim do Mirassol, clube que, no futebol profissional, disputa a segunda divisão paulista. Antes do PSV, grandes equipes do Brasil e do exterior tentaram obter a guarda do garoto, cujos dribles e jogadas, registrados em fita de vídeo, maravilharam o técnico Vanderlei Luxemburgo, trouxeram representantes do Barcelona para assistir aos seus gols em Mirassol e levaram-no a uma viagem de oito dias a Moscou (Rússia), onde manteve contatos com representantes do CSKA. Mas foi com o PSV que a CR Promoções, empresa que administra o Mirassol e é responsável pela guarda do menino, fechou uma parceria, depois de 15 dias de negociações. Como a legislação proíbe transações financeiras pelo fato de Nicão ter apenas 13 anos, CR e PSV dividirão a responsabilidade pela formação do atleta até que ele complete 16 anos. Então, seus direitos serão divididos em 50% para ambas as partes. Enquanto isso, Nicão começa, a partir de junho, a fazer sua vida entre Holanda e Brasil. "Nos próximos dois anos, ele vai ficar 3 meses no Mirassol e 3 meses no PSV", diz o presidente da CR, Carlos Roberto Carvalho, para quem o jogador é ainda mais talentoso que Jean Carlos e pode se transformar em um dos maiores meias do futebol mundial. "Em 30 anos de futebol, nunca vi nada igual. Ele é um craque, um verdadeiro Maradona negro. Seu nível é o mesmo do Ronaldo e do Romário na sua melhor fase", afirma Carlos Roberto Carvalho. Nicão vai receber uma bolsa de US$ 500 mensais, casa e estudos na Holanda, para onde se mudará com sua família. Lá, aprenderá inglês e a conviver com os holandeses até estar adaptado. Vida de gado - Mas a história da vida de Nicão é triste, semelhante à de outros craques, com os quais, aliás, foi comparado. Órfão de pai e mãe, ele vivia com a avó, Rita Fonseca da Cruz, num morro da periferia de Montes Claros (MG). Muito pobre, o garoto sobrevivia se alimentando apenas de água com fubá e do seu futebol num time mirim de uma igreja da cidade, até seu treinador, Vanilton César da Silva, registrar seu talento em vídeo e entregar a fita Carlos Roberto Carvalho, em 2003. "Não pensei duas vezes. Nunca tinha visto nada igual. O QI do futebol dele está bem acima", revela Carlos Roberto Carvalho. Ele explica que conseguiu a transferência da guarda do menino com a avó, mas enfrentou um problema: "Ele estava debilitado, com 4,5 kg a menos, e seu estômago começou a sangrar quando foi alimentado com comida sólida. Tivemos de contratar um médico especializado e iniciar um longo tratamento e depois cuidar do seu pé, que não agüentava o peso adquirido com a alimentação adequada", comenta. Em Mirassol, Nicão recebeu escola e moradia (mora com um casal e um funcionário da CR Promoções). Na Holanda, ele vai morar com a família do seu ex-técnico, que também terá as despesas custeadas pelo PSV.