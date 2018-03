PSV conquista o título holandês O PSV Eindhoven conquistou neste domingo o seu 16º título holandês. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Heerenveen, a equipe chegou aos 74 pontos e, faltando três rodadas para o final do campeonato, não pode mais ser alcançada pelo segundo colocado, o Feyenoord, que está com 59 pontos. Só na última década, o time onde já jogaram Romário e Ronaldinho foi quatro vezes campeão nacional (91, 92, 97 e 2000) e conseguiu quatro vices (90, 93, 96 e 98). Além da vitória do PSV, mais três partidas foram disputadas neste domingo pelo Campeonato Holandês: Groningen 1 x 1 Sparta Rotterdam, Graafschap Doetinchem 2 x 1 NEC Nijmegen e Breda 0 x 0 Utrecht.