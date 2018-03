PSV Eindhoven é campeão da Copa da Paz O PSV Eindhoven conquistou nesta terça-feira o título da Copa da Paz, torneio amistoso disputado na Ásia. Na final, debaixo de muita chuva, a equipe holandesa derrotou o Olympique Lyon por 1 a 0, gol de pênalti de Mark Van Bommel aos 23 minutos do primeiro tempo. O campeão PSV, dirigido pelo técnico Guus Hiddink, levará um prêmio de US$ 2 milhões pela conquista. Já o Lyon, que contou com boa atuação do brasileiro Juninho Pernambucano na final, levará US$ 500 mil para a França. A Copa da Paz, promovida por Pelé, ficou famosa depois que o São Paulo se viu forçado a desistir de sua disputa já que a CBF não o liberou dos jogos do Campeonato Brasileiro.