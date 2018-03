PSV Eindhoven é campeão na Holanda O PSV Eindhoven sagrou-se nesta quinta-feira campeão holandês após empatar sem gols diante do Groningue e terminar com um ponto a mais que o Ajax, que venceu o Heerenveen por 3 a 0, na última rodada da competição. O mais novo campeão da Holanda terminou em primeiro na classificação geral com 84 pontos contra 83 do Ajax, que garantiu a participação na próxima Liga dos Campeões da Europa. Confira os resultados dos demais jogos: Utrecht 3 x 2 Twente, Zwolle 2 x 1 De Graafschap, Roosendaal 1 x 2 Breda, Vitesse Arnhem 2 x 0 Willem II, Feyenoord 3 x 1 Roda, AZ?67 Alkmaar 4 x 1 Excelsior Rotterdam e Waalwijk 0 x 1 Nimega.