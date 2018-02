PSV Eindhoven renova contrato com goleiro Gomes

O PSV Eindhoven anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do goleiro Gomes. Assim, o jogador brasileiro, que já tinha compromisso até 2011, ficará no clube holandês até 2013. "Estou muito feliz com a chance de poder ficar no clube por mais dois anos e fazer história no PSV. Essa renovação é um reconhecimento do meu trabalho por parte da diretoria. Só tenho a agradecer por tudo que o clube tem feito por mim", disse Gomes, que defende o time holandês desde 2004. O PSV ocupa atualmente o segundo lugar no Campeonato Holandês, mas Gomes já coleciona quatro títulos nestes três anos por lá. Foi campeão holandês em 2005, 2006 e 2007 e ainda ganhou a Copa da Holanda de 2005. "Foram títulos muitos importantes na minha carreira. Deixei o Cruzeiro em 2004 com uma série de conquistas e continuei a ótima fase na Holanda", lembrou o goleiro.