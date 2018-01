PSV está a um ponto do título O PSV Eindhoven está a um ponto de seu 16º título do campeonato holandês, depois de empatar em 1 a 1 com o Willem II Tilburg ontem, e de ser beneficiado pelos resultados da rodada deste fim de semana. A 4 jogos do final do campeonato, o PSV abriu uma vantagem de 12 pontos sobre o vice-líder Feyenoord Rotterdam, que hoje perdeu para o JC Kerkrade por 1 a 0. Demais resultados de hoje: RBC Roosendaal 1 x FC Utrecht; NEC Nimègue 5 x 1 RKC Waalwijk. Na sexta-feira, o Ajax Amsterdam venceu o NAC Breda por 1 a 0. Ontem o Sparta Rotterdam perdeu para o Heerenveen por 3 a 1, e Fortuna Sittard e Gronigue empataram em 1 a 1. Outros resultados de sábado: FC Twente 1 x 0 AZ´67 Alkmaar; Vitesse 2 x 1 De Graafschap.