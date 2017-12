PSV vence Ajax no clássico holandês O PSV Eindhoven venceu o Ajax por 3 a 1, no clássico deste domingo do Campeonato Holandês. Kezman, Lucius e Rommedahl garantiram a vitória, no estádio do adversário, e Berdgolmo diminuiu para a equipe da casa numa cobrança de pênalti. O resultado beneficiou o Feyenoord, que assumiu a liderança isolada da competição do derrotar o Willem pelo mesmo placar. O Feynoord tem agora 28 pontos, dois a mais que o Ajax e o Vitesse, que no sábado derrotou o Roda por 2 a 0. O PSV é apenas o sétimo colocado, com 23 pontos.