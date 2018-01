PSV vence e tem liderança temporária O PSV assumiu a liderança isolada do Campeonato Holandês, pelo menos até este domingo, ao derrotar o AZ Alkmaar por 3 a 0, na noite de sábado, pela 21.ª rodada. O destaque do jogo foi o iugoslavo Mateja Kazman, autor do primeiro e do terceiro gols. O segundo ficou por conta do holandês Arnold Bruggink, em cobrança de pênalti. O time de Eindhoven tem 50 pontos, um a mais do que o Feyenoord, que joga em casa com o Groningen. A briga pelo título da temporada de 2000/2001 se concentra cada vez mais entre PSV e Feyenoord. A vantagem das duas equipes em relação aos demais concorrentes é bem grande. O Vitesse Arnhem, terceiro colocado, está com 38 pontos e visita o RKC Waalwijk, em quinto lugar com 30. O Ajax, até bem pouco tempo atrás principal time do país, continua no limbo: se sustenta na quarta posição, com 36 pontos, e neste domingo enfrenta o Willem II (30). A rodada começou na sexta-feira, com a vitória do De Graafschap por 2 a 1 sobre o Sparta Roterdã, penúltimo colocado com 13 pontos. Na noite deste sábado, o jogo entre Breda e Twente estava empatado por 0 a 0 e foi suspenso, aos 14 minutos do segundo tempo, por falta de energia elétrica. Os demais jogos, marcados para este domingo, prevêem os confrontos: Utrecht x Nec Nimegue e Roda x Roosendaal.