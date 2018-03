Público de 14 mil surpreende Palmeiras Trânsito lento na Rua Turiassu, carros estacionados em local proibido e um fiscal da CET distribuindo multas. Os bares abarrotados de palmeirenses apaixonados pelo clube de coração e revoltados com o presidente Mustafá Contursi. O número de torcedores - 14.445 - superou as expectativas da diretoria, que precisou confeccionar ingressos às pressas para poder atender a demanda. Com isso, muita gente só entrou no estádio no final do primeiro tempo. Um ambiente perfeito para a primeira vitória do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Para alegria geral, ela veio: 4 a 0. Horas antes, as torcidas organizadas não perderam a oportunidade de protestar contra o presidente Mustafá Contursi. Mais uma vez, cobraram reforços de peso para um time comandado pelos jovens. Muito tumulto na Rua Turiassu, que só sossegou pouco antes do início do jogo. A insatisfação tinha reflexos isolados nas numeradas do Parque Antártica - a chamada ?Turma do amendoim", que tanto pegou no pé de Luiz Felipe Scolari. Um ou outro torcedor sempre bradava algo contra o presidente do clube. ?Manda o Mustafá para o Corinthians!" Mesmo amargando a Segunda Divisão, o consolo dos palmeirenses era a eliminação do arqui-rival Corinthians na Copa Libertadores da América. "Pqp, Libertadores o Corinthians nunca viu!" Além dos gritos, os camelôs faturavam com a venda de camisas. Mas não do Palmeiras e sim do River Plate, ao preço de R$ 10. Alguns ambulantes, só vendiam camisas do time argentino. Quando o time de Jair Picerni entrou em campo puxado pelo goleiro Marcos, a torcida cantou o hino do clube. Depois gritou o nome de todos os jogadores, um a um. Até mesmo do zagueiro Leonardo, um dos mais criticados no recém manifesto da organizada Mancha Alviverde. Jair Picerni também foi ovacionado. Mas o último da lista foi Mustafá Cotursi, que mais uma vez foi xingado por todo o Palestra Itália. Com a bola rolando, a torcida não parou de cantar um minuto. Sempre embalada pelas batidas de um surdo. A seqüência de erros do árbitro carioca Wagner Santos Rosa irritava os torcedores. O preciosismo e falta de pontaria de Anselmo também tiravam os torcedores do sério. O 0 a 0 no placar incomodava. A bola de Thiago Gentil na trave deixou entalado o grito de gol. Mas pouco antes do intervalo, Diego Souza marcou após grande jogada de Vágner. A expulsão de Tita completou a festa nas arquibancadas. Um placar simples, mas suficiente para espantar a maré de azar do Parque Antártica. Mas o que a torcida queria ver em campo era um ataque formado por Thiago Gentil e Muñoz. Só Picerni não percebeu isso. Colocou Muñoz, mas tirou Gentil e não foi poupado pela torcida. ?Burro! Burro!" Para azar do treinador, pouco tempo depois Vágner se contundiu e Picerni precisou colocar Adãozinho no jogo. Mas o estreante Daniel ampliou a vantagem e fez a torcida esquecer das substituições, que poderiam complicar o jogo para o lado palmeirense. No final da partida, e com 4 a 0 no placar, os palmeirenses esqueceram que estavam na Segunda Divisão e não perdoaram os corintianos: "Foi quarta-feira! Foi quarta-feira!"