Público decepciona em Kashima Faltando uma hora para o início do jogo entre Brasil e Camarões, pela Copa das Confederações, o público presente ao Estádio Municipal de Kashima ainda é decepcionante. Por enquanto, nem 4 mil pessoas no estádio. O clima também não colabora: faz frio e chove fino em Kashima. Os organizadores do evento, entretanto, anunciaram que os 43 mil ingressos disponíveis haviam sido vendidos. A seleção brasileira já chegou ao local.