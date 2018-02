Público do clássico decepciona O Morumbi parecia palco de um ?joguinho? de início de campeonato. O tradicional clássico Palmeiras x Corinthians era aguardado com grande atenção pela Polícia Militar, mas quase ninguém apareceu para ver o confronto. Pouco público - dos 60 mil ingressos colocados à venda apenas cerca de 25% foram vendidos - e nada de manifestação pela paz, como as torcidas Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde prometiam fazer antes do início da partida. As duas uniformizadas pretendiam se encontrar na frente do portão principal do estádio e fazer uma ´batucada´ contra a violência. A falta de quorum, porém, não permitiu que a idéia fosse posta em prática. De acordo com o major Marcos Cabral Marinho, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, as chuvas, o carnaval, além da transmissão da tevê para São Paulo, afastaram o público, apesar da boa fase dos dois times e da importância do jogo. ?O palmeirense não gosta de vir ao Morumbi, a não ser numa final de campeonato, numa Libertadores." E os corintianos deixaram claro que a prioridade é a conquista da Copa Libertadores da América - na terça-feira, o time enfrenta The Strongest, da Bolívia, no Pacaembu. A PM tomou todas as precauções e escalou 400 homens no Morumbi e 1.100 espalhados pela cidade, em estações de metrô, bairros próximos, mas o trabalho foi tranqüilo antes e durante a partida. Alguns guardadores de carro foram detidos e uma mulher por desacato à autoridade. Nenhum grave incidente ocorreu. ?Corinthians e Palmeiras é um clássico que já não preocupa tanto", comentou o major Marinho. ?A Mancha e a Gaviões se respeitam." O major lembrou que, atualmente, a torcida mais perigosa é a Independente, do São Paulo, e, por isso, os jogos do clube do Morumbi são os que exigem mais cuidado. ?O São Paulo preocupa mais, a torcida é jovem, aumentou muito no início da década passada com os títulos da Libertadores e do Mundial", explicou. ?A Independente não tem uma liderança forte para controlar seus torcedores, ao contrário da Mancha e da Gaviões."