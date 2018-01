Público recorde no Brasil vê 11 gols no clássico Ba-Vi Vitória e Bahia levaram à Fonte Nova o melhor público do Brasil em 2007: 61.807 torcedores, para renda de R$ 521.215. O clássico, que abriu a fase final do Campeonato Baiano, fez justiça ao grande público que foi ao estádio e viu nada menos do que 11 gols. Ao final, o Vitória venceu por 6 a 5. Detalhe: o gol decisivo saiu aos 48 minutos do segundo tempo. O centroavante Índio, do Vitória, foi o destaque do jogo com quatro gols marcados, o último deles decisivo. Jackson e Apodi anotaram os outros da equipe rubro-negra. Pelo Bahia, balançaram as redes Danilo (duas vezes), Fausto, Fábio Saci e Rafael Bastos. Com o resultado, o Vitória somou seus três primeiros pontos no quadrangular final, saindo na frente na classificação ao lado do Atlético, que derrotou o Poções por 1 a 0. O Bahia e Poções, permanecem sem nenhum ponto. A segunda rodada do quadrangular será disputada no próximo final de semana.