Público se encanta com taça da Copa No dia do feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, cerca de 12 mil cariocas e turistas trocaram a praia por uma visita ao objeto mais cobiçado pelas seleções que vão disputar em junho a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha: a Taça Fifa. O troféu, exposto ao público nesta sexta-feira no Forte de Copacabana, chegará sábado a São Paulo para uma cerimônia restrita a convidados. E no domingo, acontece a exibição pública no Transamérica Expo Center, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. O evento no Rio, com forte esquema de segurança, transcorreu sem problemas. Um misto de euforia e frustração tomou conta de quem viu o troféu de perto, mas não pôde tocá-lo. ?Na verdade, dá muita vontade de fazer que nem o Cafu na conquista da Copa do Mundo de 2002: beijar a taça e levantá-la em seguida?, disse Ian Rocha, de 14 anos, que vestia a camisa do Botafogo. Ele foi um dos muitos que tiraram fotos do troféu para se recordar sempre ?daquele momento único?.