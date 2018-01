Puerta avança no Torneio de Bucareste O tenista argentino Mariano Puerta avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de Bucareste, na Romênia, ao derrotar o espanhol Guillermo García-López por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2 e 6-4. Também pela segunda rodada, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou o espanhol Albert Portas (6-2 e 6-0) e Florent Serra (FRA) eliminou o italiano Filippo Volandri por dois a 1, de virada: 1-6, 6-4 e 6-3. Por fim, o russo Igor Andreev venceu o espanhol Albert Montañés por 6-2 e 6-2. Ainda pela primeira rodada, o austríaco Oliver Marach venceu o polonês Mariusz Fyrstenberg num duplo 6-4. O Torneio de Bucareste distribui U$$ 323 mil em prêmios.