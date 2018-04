Puma retoma fornecimento de materiais esportivos para o Goiás

SÃO PAULO - A marca alemã Puma anunciou, nesta segunda-feira, acordo de fornecimento de materiais esportivos para o Goiás, que no domingo conquistou o título estadual pela 24.ª vez. O novo uniforme foi apresentado na sede clube e a estreia está marcada para o próximo domingo, no jogo contra o Cruzeiro pela primeira rodada do Brasileirão, fora de casa.

"Há um mês fechamos com o Paysandu, clube do Norte que conta com o maior número de torcedores, e agora voltamos a ter parceria com o maior do Centro-Oeste. Essa expansão é fundamental para uma exposição verdadeiramente nacional da marca", disse o presidente da Puma no Brasil, Roberto Goldminc, que classificou o acordo como estratégico.

Após quatro anos utilizando materiais da Lotto, o Goiás retoma parceria com a marca alemã, que forneceu uniformes para a equipe alviverde em 2006 e 2007, quando o clube chegou a disputar as oitavas de final da Copa Libertadores. A antiga parceria foi destacada pelo presidente do time goiano, João Carlos Luz.

"Após um ano de muito trabalho, conseguimos trazer o Goiás de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Como consequência, fomos procurados pela Puma e conseguimos novamente compor uma parceria que já trouxe resultados extraordinários no passado", afirmou o dirigente.

Campeão goiano neste final de semana e da Série B no ano passado, o clube retorna à elite do futebol brasileiro após dois anos. Na Copa do Brasil, já está classificado para a terceira fase e vai enfrentar o vencedor do confronto entre Sport e ABC.