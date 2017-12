Pumas define sucessor de Hugo Sanchez O mexicano Miguel España foi apresentado nesta quarta-feira como o novo técnico do Pumas - adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana. España vai substituir Hugo Sanchez, demitido depois de uma campanha muito ruim da equipe no torneio Apertura. "Queremos encerrar o campeonato (nacional) de forma digna, mas continuar sonhando com o título da Sul-Americana. Vamos retomar a confiança juntos?, disse España logo depois de assumir o cargo. O novo treinador deverá ter muito trabalho pela frente. O Pumas é o último colocado em seu grupo e o antepenultimo na classificação geral do campeonato mexicano. O time venceu apenas três jogos, empatou quatro e perdeu sete. Seu ataque é o de pior desempenho na competição, com média de menos de 1 gol por partida. Na semana que vem o Pumas enfrenta o Corinthians no jogo da volta das quartas-de-final da Sul-Americana e precisa vencer. No jogo de ida, no Pacaembu, em São Paulo, o time mexicano perdeu por 2 a 1. Agora precisa de uma vitória por 1 a 0. Se vencer por 2 a 1, a decisão vai para os pênaltis.