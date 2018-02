Pumas derrota o Grêmio no México Os mexicanos do Pumas derrotaram na noite desta quinta-feira, na Cidade do México, os brasileiros do Grêmio por 1 a 0, pelo Grupo 5 da Copa Libertadores da América. O gol do Pumas foi marcado por Alvaro González, de cabeça, aos 34 minutos do segundo tempo. O resultado, que tirou a invencibilidade dos brasileiros, mantém o Grêmio na liderança do grupo ao lado do Peñarol, ambos com 7 pontos, seguido pelo Pumas, com 6, e o Bolívar, com 3 pontos. Todas as equipes têm quatro partidas jogadas.